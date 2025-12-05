Fentanyl azienda Armr Sciences sperimenta nuovo vaccino contro droga degli zombie per bloccare sostanza e prevenire morti da overdose

5 dic 2025

Un nuovo siero pensato per chi ancora non fa uso di fentanyl ma potrebbe venirne in contatto: è quanto stanno sperimentando i ricercatori dell'Università di Houston con l'azienda Usa biotech Armr Sciences per "prevenire" le overdose Un nuovo vaccino sperimentale pensato per contrastare l'"epi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fentanyl azienda armr sciences sperimenta nuovo vaccino contro droga degli zombie per bloccare sostanza e prevenire morti da overdose

Fentanyl, azienda Armr Sciences sperimenta nuovo vaccino contro "droga degli zombie" per "bloccare sostanza e prevenire morti da overdose"

fentanyl azienda armr sciencesUn vaccino contro il fentanyl, presto potremmo avere un alleato prezioso contro la piaga dell'oppioide - Un'azienda statunitense sta per avviare la prima sperimentazione sugli esseri umani di una promettente soluzione iniettabile in grado di prevenire le overdose ... Lo riporta wired.it

