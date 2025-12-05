Fentanyl azienda Armr Sciences sperimenta nuovo vaccino contro droga degli zombie per bloccare sostanza e prevenire morti da overdose
Un nuovo siero pensato per chi ancora non fa uso di fentanyl ma potrebbe venirne in contatto: è quanto stanno sperimentando i ricercatori dell'Università di Houston con l'azienda Usa biotech Armr Sciences per "prevenire" le overdose Un nuovo vaccino sperimentale pensato per contrastare l'"epi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Un'azienda statunitense sta per avviare la prima sperimentazione sugli esseri umani di una promettente soluzione iniettabile in grado di prevenire le overdose - facebook.com Vai su Facebook
Un vaccino contro il fentanyl, presto potremmo avere un alleato prezioso contro la piaga dell'oppioide - Un'azienda statunitense sta per avviare la prima sperimentazione sugli esseri umani di una promettente soluzione iniettabile in grado di prevenire le overdose ... Lo riporta wired.it
Caso fentanyl, l’Azienda sanitaria: “Nessun furto di farmaci a Careggi” - Firenze, 4 maggio 2024 – "Dalle verifiche quotidiane non risultano sottrazioni di farmaci anestetici fentanili nella Farmacia ospedaliera Aouc”, queste le parole della nota dell’Azienda sanitaria ... lanazione.it scrive
Nerviano Medical Sciences. Scurati (Lega): “Regione Lombardia al fianco dei lavoratori, l’azienda ritiri la procedura di licenziamento” - com) Milano, 1° ottobre 2025 – “La crisi di Nerviano Medical Sciences è una ferita aperta per il nostro territorio e per l’intero sistema della ricerca lombardo. mi-lorenteggio.com scrive
Crisi Nerviano Medical Sciences, CGIL: “L’azienda nega la delocalizzione, ma apre una filiale a Shangai” - La sigla sindacale chiede l’apertura immediata di un tavolo interministeriale, la definizione di un progetto industriale pubblico che garantisca continuità alla ricerca oncologica e la sospensione di ... legnanonews.com scrive
Nerviano Medical Sciences, l’azienda conferma i 73 licenziamenti nell’incontro al ministero. E ora? - Nerviano, 22 ottobre 2025 – Al ministero delle Imprese e del Made in Italy incontro sul futuro della Nerviano Medical Sciences (Nms), il più grande centro di ricerca oncologica italiano, uno dei più ... Si legge su msn.com