Megabox trasferta tosta a Bergamo Il fattore campo lì pesa molto

Dopo la recente vittoria in Challenge Cup in Ungheria, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si prepara alla trasferta di Bergamo, dove il fattore campo si fa sentire. La squadra si concentra sull'impegno in campionato, cercando di mantenere la stessa determinazione dimostrata in Europa. Un incontro importante per consolidare la posizione e proseguire il percorso di crescita.

Dalla Coppa al campionato il passo è breve. Subito dopo la trasferta vittoriosa di Challenge Cup in Ungheria contro il Fatum Nyíregyháza, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si rituffa in campionato. Oggi alle 17 alla Chorus Life Arena di Bergamo la sfida per le posizioni migliori alle spalle delle cinque big. Le tigri hanno undici punti di vantaggio nei confronti delle lombarde, settime, e muovendo la classifica consoliderebbero il loro significativo sesto posto. A Bergamo il fattore campo ha un grosso peso (quasi 3200 persone nell’ultima uscita con Chieri): in casa la squadra di coach Marcello Cervellin (subentrato a fine 2025 a Carlo Parisi) ha preso punti a Milano, Novara e Chieri e strappato un set a Conegliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

