Quinta vittoria di seguito per la Megabox Le tigri espugnano il campo del Bisonte

La Megabox ottiene la sua quinta vittoria consecutiva, confermando un momento positivo di forma. La squadra ha affrontato una trasferta impegnativa sul campo del Bisonte, conquistando tre set nonostante le difficoltà. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-3, evidenziando l’equilibrio tra le due formazioni. Il successo testimonia l’impegno e la determinazione delle tigri in questa fase della stagione. Queste sono le principali evidenze della sfida.

firenze 1 megabox 3 (18-25, 25-23, 18-25, 23-25) IL BISONTE: Tanase 10, Acciarri 12, Morello 3, Knollema 21, Malesevic 4, Bukilic 20; Valoppi (L), Bertolino, Agrifoglio, Kacmaz 3. N.e. Zuccarelli, Colzi, Villani, Lapini (L). All. Chiavegatti. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bartolucci 3, Omoruyi 19, Candi 10, Bici 13, Giovannini 15, Butigan 6; De Bortoli (L), Ungureanu 4, Carletti, Lázaro 1, Thokbuom 2, Stoyanova. N.e. Feduzzi, Mitkova. All. Pistola. ARBITRI: Carcione e Brunelli. Parziali: 18-25 (28'), 25-23 (30'), 18-25 (30'), 23-25 (28'). NOTE – Spettatori 636. Quinta vittoria di fila per la Megabox che va anche a vincere a Firenze contro il Bisonte.

