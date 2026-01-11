Scott McTominay si prepara a essere un elemento chiave nel match di questa sera tra Napoli e Inter. Già a quota 2 reti contro i nerazzurri, il centrocampista scozzese rappresenta una presenza importante sia dal punto di vista tattico che emotivo. La sua performance potrebbe influenzare significativamente l’esito della sfida, rendendolo uno dei protagonisti principali di questa partita.

Scott McTominay è il motore emotivo e tattico del Napoli di Conte. Non stupisce dunque che ci si aspetti una partita da assoluto trascinatore nel big match di stasera contro l’Inter. Ne parla Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport. McTominay, l’uomo in più del Napoli: i dettagli. Si legge sul Corriere dello Sport: Riecco l’Inter e riecco il Meazza, lo stadio dove aveva già fatto gol un anno fa, il 10 novembre 2024, in una partita – come quella di ritorno – alla fine decisiva per la corsa e l’epilogo scudetto. In totale sono già due le reti contro i nerazzurri. L’altra, la seconda in Serie A di quest’anno, l’aveva realizzata il 25 ottobre al Maradona: un destro secco al volo per inaugurare la vittoria nella ripresa-show dei suoi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay sarà l’arma in più contro l’Inter: contro i nerazzurri è già a quota 2 reti

Leggi anche: Chivu Inter, il centrocampo è l’arma in più: 5 delle ultime 6 reti portano la loro firma! Così i nerazzurri possono restare aggrappati alla vetta

Leggi anche: Dumfries Inter, sarà lui l’arma in più contro il Napoli: svelata la richiesta di Chivu

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’ondata di furti nell’area nord di #Napoli non risparmia neanche i militari dell’Arma. Come anticipa Il Mattino, tre carabinieri sono rimasti vittime di furti d’auto a Marano, Giugliano e Aversa. Un’escalation che non accenna a diminuire neanche a inizio 2026 - facebook.com facebook