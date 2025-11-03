Chivu Inter il centrocampo è l’arma in più | 5 delle ultime 6 reti portano la loro firma! Così i nerazzurri possono restare aggrappati alla vetta
Inter News 24 . Il dato. Una squadra che lotta per la vetta ha bisogno dell’aiuto di tutti. Se il gruppo funziona, riesce a sopperire con il sacrificio collettivo ai momenti di appannamento dei singoli. L’ Inter di Cristian Chivu, come analizzato dal Corriere dello Sport, sta dimostrando proprio questa forza: dopo lo stop di Napoli ha ripreso subito a marciare, mettendo pressione alle rivali di vertice, nonostante un momento di appannamento del suo reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
#Inter, #Chivu: “Siamo stati fortunati contro un #Hellas che ha identità, qualità ed è allenato bene” - facebook.com Vai su Facebook
LIVE la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista di Napoli-Inter ? Guarda qui - X Vai su X
Cagliari-Inter, Chivu: "Pio Esposito? Resti coi piedi per terra, ma mi sta sorprendendo" - L'Inter sblocca, crea, prende pali e la chiude con Pio Esposito alla prima gioia della carriera in Serie A, anche se sul palo ... Lo riporta sport.sky.it
Cagliari-Inter risultato 0-2: Lautaro e Pio Esposito fanno felice Chivu - Anche Cristian Chivu, in un bagno di sudore, si toglie la giacca, come i colleghi più celebri: succede al minuto 78, poco dopo il palo colpito di testa da Folorunsho. Da corriere.it
Trevisani: “Inter migliorata in tutto, Chivu tiene ‘e palle’. Per questo per lo scudetto dico…” - Durante Fontana di Trevi il giornalista commenta l'Inter di Chivu e gli innesti inseriti dai nerazzurri nel mercato estivo ... Secondo msn.com