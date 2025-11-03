Chivu Inter il centrocampo è l’arma in più | 5 delle ultime 6 reti portano la loro firma! Così i nerazzurri possono restare aggrappati alla vetta

Inter News 24 . Il dato. Una squadra che lotta per la vetta ha bisogno dell’aiuto di tutti. Se il gruppo funziona, riesce a sopperire con il sacrificio collettivo ai momenti di appannamento dei singoli. L’ Inter di Cristian Chivu, come analizzato dal Corriere dello Sport, sta dimostrando proprio questa forza: dopo lo stop di Napoli ha ripreso subito a marciare, mettendo pressione alle rivali di vertice, nonostante un momento di appannamento del suo reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

