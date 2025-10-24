Dumfries Inter sarà lui l’arma in più contro il Napoli | svelata la richiesta di Chivu

Nell'anno solare 2025, l'esterno dell' Inter, Denzel Dumfries, è il secondo miglior realizzatore della squadra, con 11 gol, subito dietro al capitano Lautaro Martinez, autore di 23 reti in tutte le competizioni. Una statistica che, seppur interessante, può sembrare sorprendente solo in apparenza secondo La Gazzetta dello Sport. Infatti, Dumfries, pur non giocando nel reparto offensivo, ha saputo guadagnarsi un ruolo da protagonista in attacco. Il suo utilizzo come esterno sulla fascia si è rivelato cruciale, trasformandolo in un bomber atipico.

