Marco Travaglio si commuove nella serie su Fabrizio Corona | Non posso non volergli un pochino bene

C'è anche un momento di commozione del giornalista torinese Marco Travaglio nella docuserie "Io sono notizia", dedicata alla vita di Fabrizio Corona. Il giornalista torinese, direttore del Fatto Quotidiano, si è emozionato ricordando la figura di Vittorio Corona, padre di Fabrizio e suo amico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Fabrizio Corona nella docu-serie Netflix a lui dedicata: «Nella bicicletta di mio figlio c’era un sedile che si alzava. Lì sotto avevo nascosto 100mila euro»

Leggi anche: “Nella bicicletta di mio figlio Carlos c’era il sedile che si alzava. Lì sotto avevo nascosto 100mila euro”: Fabrizio Corona lo rivela nella docu-serie Netflix

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Marco Travaglio. . Se è il governo a decidere quella pila di carte, mi preoccupo molto di più: così corruzione e reati fiscali finiranno sotto il tavolo. Noi andiamo verso una giustizia all’americana dove il pm è l’avvocato dell’accusa. In Italia abbiamo un fiore all’oc - facebook.com facebook

#ottoemezzo L'attacco di Marco Travaglio a Giorgia Meloni per le parole contro i giudici che hanno rilasciato l'Imam di Torino x.com