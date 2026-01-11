Marco Travaglio si commuove nella serie su Fabrizio Corona | Non posso non volergli un pochino bene
C'è anche un momento di commozione del giornalista torinese Marco Travaglio nella docuserie "Io sono notizia", dedicata alla vita di Fabrizio Corona. Il giornalista torinese, direttore del Fatto Quotidiano, si è emozionato ricordando la figura di Vittorio Corona, padre di Fabrizio e suo amico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
