Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, protagonista di una nuova docu-serie su Netflix, rivela di aver nascosto 100mila euro sotto il sedile di una bicicletta di suo figlio. La sua ex Nina Moric lo definisce un

Dell'ex re dei paparazzi, 51 anni, la ex Nina Moric commenta: «è un pagliaccio». Mentre la madre di Corona fa sapere: «Riesce a impadronirsi della mente degli altri». Il progetto targato Netflix ricostruisce il percorso dell’ex agente fotografico attraverso dichiarazioni dirette, materiali d’archivio e interviste. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fabrizio Corona nella docu-serie Netflix a lui dedicata: «Nella bicicletta di mio figlio c’era un sedile che si alzava. Lì sotto avevo nascosto 100mila euro»

Leggi anche: “Nella bicicletta di mio figlio Carlos c’era il sedile che si alzava. Lì sotto avevo nascosto 100mila euro”: Fabrizio Corona lo rivela nella docu-serie Netflix

Leggi anche: «Nella bicicletta di mio figlio Carlos avevo nascosto 100mila euro»: la confessione di Fabrizio Corona nella docuserie Netflix

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La serie su Fabrizio Corona è su Netflix: cosa bisogna aspettarsi; La storia di Fabrizio Corona da oggi in una docu-serie su Netflix: Io sono notizia; La storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie «Io sono notizia» da venerdì 9 gennaio su Netflix. L'ex Nina Moric: «Un pagliaccio»; Fabrizio Corona, recensione della serie Netflix Io sono notizia: ossessioni e misfatti di un nemico pubblico.

“Ho ucciso due bambini”: il drammatico racconto di Nina Moric nella docu-serie su Fabrizio Corona - serie "Io sono notizia" su Fabrizio Corona, Nina Moric confessa un dramma mai svelato: un aborto gemellare. donnaglamour.it