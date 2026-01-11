Manifestazione per il Venezuela a Roma bruciate bandiere Usa In collegamento il figlio di Maduro | Lo riporteremo a casa

A Roma, Potere al Popolo, Cambiare Rotta e Usb hanno organizzato una manifestazione di solidarietà con il Venezuela, denunciano l’aggressione imperialista degli Stati Uniti e di Trump. Durante l’evento, sono state bruciate bandiere statunitensi e in collegamento è intervenuto il figlio di Maduro, che ha affermato l’intenzione di riportare il padre a casa. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle proteste contro le politiche esterne adottate da Washington.

A Roma Potere al Popolo, Cambiare Rotta e Usb hanno organizzato una manifestazione a sostegno del Venezuela ‘contro l’aggressione imperialista degli USA e di Trump’. Centinaia di persone si sono ritrovate a piazza dell’Esquilino, con bandiere venezuelane e di altri Paesi dell’America Latina, per manifestare a fianco dell’ex presidente Nicolas Maduro. Non è mancato qualche momento di tensione con alcuni contestatori che si sono avvicinati al corteo per protestare. I manifestanti hanno poi raggiunto l’ambasciata degli Stati Uniti, davanti alla quale sono state bruciate bandiere a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manifestazione per il Venezuela a Roma, bruciate bandiere Usa. In collegamento il figlio di Maduro: “Lo riporteremo a casa” Leggi anche: Venezuela, figlio Maduro a manifestanti Roma: “Lo riporteremo indietro” Leggi anche: Bandiere bruciate, omaggi ai "martiri". E star della sinistra è il figlio di Maduro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A Roma e Milano sfilano i proPal e i pro-Maduro, il corteo della Capitale davanti all'Ambasciata Usa; Cortei per Palestina e Venezuela, a Milano insultata una cronista del Giornale; ; Corteo Venezuela, bruciate bandiere degli Usa vicino all’ambasciata statunitense. Manifestazione per il Venezuela a Roma. Il figlio di Maduro collegato: "Lo riporteremo a casa" - Si e' tenuta a Roma una manifestazione, organizzata da sigle tra cui Potere al Popolo, Cambiare Rotta e USB a sostegno del Venezuela 'contro ... notizie.tiscali.it

