Manifestazione per il Venezuela a Roma bruciate bandiere Usa In collegamento il figlio di Maduro | Lo riporteremo a casa

Da ilfattoquotidiano.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, Potere al Popolo, Cambiare Rotta e Usb hanno organizzato una manifestazione di solidarietà con il Venezuela, denunciano l’aggressione imperialista degli Stati Uniti e di Trump. Durante l’evento, sono state bruciate bandiere statunitensi e in collegamento è intervenuto il figlio di Maduro, che ha affermato l’intenzione di riportare il padre a casa. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle proteste contro le politiche esterne adottate da Washington.

A Roma Potere al Popolo, Cambiare Rotta e Usb hanno organizzato una manifestazione a sostegno del Venezuela ‘contro l’aggressione imperialista degli USA e di Trump’. Centinaia di persone si sono ritrovate a piazza dell’Esquilino, con bandiere venezuelane e di altri Paesi dell’America Latina, per manifestare a fianco dell’ex presidente Nicolas Maduro. Non è mancato qualche momento di tensione con alcuni contestatori che si sono avvicinati al corteo per protestare. I manifestanti hanno poi raggiunto l’ambasciata degli Stati Uniti, davanti alla quale sono state bruciate bandiere a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

manifestazione per il venezuela a roma bruciate bandiere usa in collegamento il figlio di maduro lo riporteremo a casa

© Ilfattoquotidiano.it - Manifestazione per il Venezuela a Roma, bruciate bandiere Usa. In collegamento il figlio di Maduro: “Lo riporteremo a casa”

Leggi anche: Venezuela, figlio Maduro a manifestanti Roma: “Lo riporteremo indietro”

Leggi anche: Bandiere bruciate, omaggi ai "martiri". E star della sinistra è il figlio di Maduro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A Roma e Milano sfilano i proPal e i pro-Maduro, il corteo della Capitale davanti all'Ambasciata Usa; Cortei per Palestina e Venezuela, a Milano insultata una cronista del Giornale; ; Corteo Venezuela, bruciate bandiere degli Usa vicino all’ambasciata statunitense.

manifestazione venezuela roma bruciateManifestazione per il Venezuela a Roma. Il figlio di Maduro collegato: "Lo riporteremo a casa" - Si e' tenuta a Roma una manifestazione, organizzata da sigle tra cui Potere al Popolo, Cambiare Rotta e USB a sostegno del Venezuela 'contro ... notizie.tiscali.it

manifestazione venezuela roma bruciateVenezuela, dall'Esquilino il corteo diretto verso l'Ambasciata degli Stati Uniti. Bruciate bandiere americane. Centinaia in strada - Il corteo, organizzato da sindacati di base, associazioni e movimenti tra i quali Potere al Popolo, Usb, Movimento studenti palestinesi, Arci Roma e Rete dei Comunisti ... roma.corriere.it

manifestazione venezuela roma bruciateVenezuela, figlio Maduro a manifestanti Roma: "Li riporteremo indietro" - (LaPresse) È partita da piazza dell'Esquilino a Roma la manifestazione di solidarietà al Venezuela dopo l'intervento degli Stati Uniti e la ... stream24.ilsole24ore.com

Manifestazione per il Venezuela a Roma. Il figlio di Maduro collegato: Lo riporteremo a casa

Video Manifestazione per il Venezuela a Roma. Il figlio di Maduro collegato: Lo riporteremo a casa

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.