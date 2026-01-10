Venezuela figlio Maduro a manifestanti Roma | Lo riporteremo indietro

Da lapresse.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, piazza dell’Esquilino ha ospitato una manifestazione di solidarietà con il Venezuela, in risposta all’intervento statunitense nel Paese caraibico e alla detenzione di Nicolas Maduro. Durante l’evento, il figlio di Maduro ha dichiarato che il Venezuela si riprenderà e “lo riporteremo indietro”. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e rappresentanti che hanno espresso il loro sostegno alla sovranità venezuelana.

È partita da piazza dell’Esquilino a Roma la manifestazione di solidarietà al Venezuela dopo l’intervento degli Stati Uniti nel Paese caraibico e la cattura del presidente Nicolas Maduro. Il corteo, organizzato da sindacati di base, associazioni e movimenti tra i quali Potere al Popolo, Usb, Movimento studenti palestinesi, Arci Roma e Rete dei Comunisti, si è diretto verso l’Ambasciata degli Stati Uniti in via Vittorio Veneto. Nei pressi dell’ambasciata sono state bruciate tre bandiere statunitensi. Poco dopo, è stato organizzato un collegamento telefonico con il figlio dell’ex capo di Stato venezuelano, Nicolas Maduro Guerra: “Vi ringrazio, siate forti”, ha detto il figlio del leader chavista catturato il 3 gennaio scorso insieme alla moglie nell’operazione ‘Absolute Resolve’ dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

venezuela figlio maduro a manifestanti roma lo riporteremo indietro

© Lapresse.it - Venezuela, figlio Maduro a manifestanti Roma: “Lo riporteremo indietro”

Leggi anche: Venezuela, a Caracas manifestanti chiedono il ritorno di Maduro

Leggi anche: Tajani al G7, l’Italia in prima linea per la pace da Kiev a Gaza passando per il Venezuela, con una promessa: riporteremo Trentini a casa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A Caracas manifestazione di piazza pro Maduro dopo attacco Usa; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Manifestazione per il Venezuela a Roma. Il figlio di Maduro collegato: Lo riporteremo a casa; In Venezuela è cambiata la presidente, ma non la repressione.

venezuela figlio maduro manifestantiVenezuela, figlio Maduro a manifestanti Roma: "Li riporteremo indietro" - (LaPresse) È partita da piazza dell'Esquilino a Roma la manifestazione di solidarietà al Venezuela dopo l'intervento degli Stati Uniti e la ... stream24.ilsole24ore.com

venezuela figlio maduro manifestantiManifestazione per il Venezuela a Roma. Il figlio di Maduro collegato: "Lo riporteremo a casa" - Si e' tenuta a Roma una manifestazione, organizzata da sigle tra cui Potere al Popolo, Cambiare Rotta e USB a sostegno del Venezuela 'contro ... notizie.tiscali.it

venezuela figlio maduro manifestantiIl figlio di Maduro battezza la piazza rossa italiana - "Condanniamo il terrorismo di Stato statunitense, esprimiamo solidarietà e vicinanza al popolo di Chavez e a ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.