Venezuela figlio Maduro a manifestanti Roma | Lo riporteremo indietro

A Roma, piazza dell’Esquilino ha ospitato una manifestazione di solidarietà con il Venezuela, in risposta all’intervento statunitense nel Paese caraibico e alla detenzione di Nicolas Maduro. Durante l’evento, il figlio di Maduro ha dichiarato che il Venezuela si riprenderà e “lo riporteremo indietro”. L’iniziativa ha coinvolto cittadini e rappresentanti che hanno espresso il loro sostegno alla sovranità venezuelana.

È partita da piazza dell’Esquilino a Roma la manifestazione di solidarietà al Venezuela dopo l’intervento degli Stati Uniti nel Paese caraibico e la cattura del presidente Nicolas Maduro. Il corteo, organizzato da sindacati di base, associazioni e movimenti tra i quali Potere al Popolo, Usb, Movimento studenti palestinesi, Arci Roma e Rete dei Comunisti, si è diretto verso l’Ambasciata degli Stati Uniti in via Vittorio Veneto. Nei pressi dell’ambasciata sono state bruciate tre bandiere statunitensi. Poco dopo, è stato organizzato un collegamento telefonico con il figlio dell’ex capo di Stato venezuelano, Nicolas Maduro Guerra: “Vi ringrazio, siate forti”, ha detto il figlio del leader chavista catturato il 3 gennaio scorso insieme alla moglie nell’operazione ‘Absolute Resolve’ dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, figlio Maduro a manifestanti Roma: “Lo riporteremo indietro” Leggi anche: Venezuela, a Caracas manifestanti chiedono il ritorno di Maduro Leggi anche: Tajani al G7, l’Italia in prima linea per la pace da Kiev a Gaza passando per il Venezuela, con una promessa: riporteremo Trentini a casa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. A Caracas manifestazione di piazza pro Maduro dopo attacco Usa; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Manifestazione per il Venezuela a Roma. Il figlio di Maduro collegato: Lo riporteremo a casa; In Venezuela è cambiata la presidente, ma non la repressione. Venezuela, figlio Maduro a manifestanti Roma: "Li riporteremo indietro" - (LaPresse) È partita da piazza dell'Esquilino a Roma la manifestazione di solidarietà al Venezuela dopo l'intervento degli Stati Uniti e la ... stream24.ilsole24ore.com

Manifestazione per il Venezuela a Roma. Il figlio di Maduro collegato: "Lo riporteremo a casa" - Si e' tenuta a Roma una manifestazione, organizzata da sigle tra cui Potere al Popolo, Cambiare Rotta e USB a sostegno del Venezuela 'contro ... notizie.tiscali.it

Il figlio di Maduro battezza la piazza rossa italiana - "Condanniamo il terrorismo di Stato statunitense, esprimiamo solidarietà e vicinanza al popolo di Chavez e a ... msn.com

Tra gli italiani imprigionati in Venezuela dal governo di Nicolás Maduro figura anche Anderson Daniel Farnetano, 27 anni, militare dell’esercito venezuelano, figlio di padre italiano originario di Licusati fraz. del Comune di Camerota, in provincia di Salerno, e d - facebook.com facebook

È il momento di Marco Rubio, che sul Venezuela si gioca tutto: il mio ritratto su @ilfoglio_it del figlio di esuli cubani (ma la sua storia è più complessa di quel che sembra) che ambisce a diventare l'erede di Trump. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.