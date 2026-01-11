Bandiere bruciate, omaggi ai martiri. E star della sinistra è il figlio di Maduro.

Sabato in tutta Italia si sono svolte manifestazioni organizzate da diversi gruppi di sinistra, con poche persone presenti in ciascuna piazza. Tra gli eventi, si sono segnalati atti simbolici come bandiere bruciate e omaggi ai “martiri”. Tra i partecipanti, anche il figlio di Maduro, che ha attirato l’attenzione sui temi dell’orientamento politico e delle relazioni internazionali.

Trenta piazze in tutta Italia, poche persone in ognuna: è stato questo il sabato dei pro Maduro italiani, messi insieme da Usb, Cambiare Rotta, Osa, Rete dei Comunisti e Cua. La maggior parte delle piazze sono state irrilevanti, poche persone e poco seguito mediatico per una giornata che sarebbe dovuta essere di enorme partecipazione. Come prevedibile, le più animate, per quanto lontane da quello che probabilmente gli stessi organizzatori si aspettavano, sono state quelle di Bologna, Torino e Roma, mentre Milano è stata la piazza più ibrida per la presenza di numerose sigle palestinesi. Al termine dei cortei, durati poco più di un'ora, si è forse capito il senso di queste manifestazioni: "I compagni del governo stanno vedendo queste immagini". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

