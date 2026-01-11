Maltempo Basile convoca il tavolo | interventi coordinati per superare l’emergenza

In risposta alle recenti condizioni di maltempo, il sindaco Basile ha convocato un tavolo di coordinamento tra le diverse strutture operative comunali. L’obiettivo è organizzare interventi tempestivi ed efficaci per affrontare e gestire l’emergenza, garantendo la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per superare questa fase critica con efficacia e senza inutili rallentamenti.

L'amministrazione comunale accelera sulla gestione dell'emergenza maltempo e chiama a raccolta tutte le strutture operative. A darne notizia è il sindaco di Messina e della Città Metropolitana, Federico Basile, che attraverso un post sui social ha annunciato la convocazione di un tavolo tecnico.

