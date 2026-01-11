Maldini Juventus l’ipotesi può prendere piede! In caso di fumata nera per Chiesa ecco l’assalto al trequartista dell’Atalanta | piano e alterative

La possibilità di un interesse della Juventus per Maldini, il trequartista dell’Atalanta, sta emergendo come alternativa nel caso in cui le trattative per Chiesa non si concretizzino. La società bianconera sta valutando soluzioni a breve termine, considerando anche altri profili come Carrasco e Gudmundsson. Questa strategia fa parte di un’analisi più ampia volta a rinforzare l’organico con opzioni valide e di esperienza nel ruolo di trequartista.

