Maldini Juventus l’ipotesi può prendere piede! In caso di fumata nera per Chiesa ecco l’assalto al trequartista dell’Atalanta | piano e alterative
La possibilità di un interesse della Juventus per Maldini, il trequartista dell’Atalanta, sta emergendo come alternativa nel caso in cui le trattative per Chiesa non si concretizzino. La società bianconera sta valutando soluzioni a breve termine, considerando anche altri profili come Carrasco e Gudmundsson. Questa strategia fa parte di un’analisi più ampia volta a rinforzare l’organico con opzioni valide e di esperienza nel ruolo di trequartista.
Maldini Juventus: il club bianconero valuta il prestito del trequartista come alternativa a Chiesa, in lista anche Carrasco e Gudmundsson. La pianificazione del mercato estivo della Juventus entra nel vivo, con la dirigenza costantemente al lavoro per consegnare allo staff tecnico una rosa competitiva e completa in ogni reparto. L’obiettivo primario per l’attacco resta sempre il ritorno di Federico Chiesa, un affare che rappresenterebbe il colpo da novanta per l’entusiasmo della piazza, ma le note complessità economiche e le difficoltà della trattativa obbligano il direttore sportivo Damien Comolli a tenere calde diverse piste alternative di livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
