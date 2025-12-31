Maldini Juventus possibile ritorno di fiamma per il fantasista dell’Atalanta! Può essere lui il vice Yildiz ma la lista comprende altri due nomi

Si apre una nuova possibilità nel mercato della Juventus, con Maldini dell’Atalanta al centro delle attenzioni. Secondo alcune fonti, il club potrebbe considerare il giovane talento come alternativa a Yildiz, affiancandolo a Chiesa e Boga. La proposta, avanzata da Comolli, mira a rafforzare l'organico con un profilo di prospettiva, offrendo ulteriori opzioni per la gestione della rosa. Un’opportunità da valutare attentamente nel contesto delle strategie di mercato juventine.

Maldini Juventus, spunta questa idea a sorpresa: Comolli pensa al classe 2001 per far rifiatare il turco, sfida a Chiesa e Boga. I dettagli. La sessione invernale di calciomercato si avvicina e la Juventus ha le idee chiare su quale sia la priorità tattica da risolvere per garantire a Luciano Spalletti una rosa completa e competitiva su tutti i fronti. Il progetto tecnico ruota ormai indiscutibilmente attorno alla classe cristallina di Kenan Yildiz, divenuto il faro della manovra offensiva bianconera. Tuttavia, la centralità del talento turco ha fatto emergere la necessità di individuare un’alternativa credibile, un vice Yildiz in grado di concedergli il giusto riposo durante il tour de force stagionale senza che la qualità del gioco subisca flessioni preoccupanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

