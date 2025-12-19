McKennie Juve il futuro è tutto da scrivere | in caso di fumata nera per il rinnovo ci sono queste cinque ipotesi! Le novità sul texano

Il futuro di McKennie alla Juventus è ancora incerto, con il rinnovo in bilico. Se le trattative dovessero fallire, ci sono diverse ipotesi sul tavolo: dai trasferimenti all’estero alle possibili rivali italiane. Redazione JuventusNews24 analizza la situazione del texano, tra tentazioni e opportunità, mentre Comolli riflette sulle possibili direzioni da prendere a giugno, in un contesto di grande attenzione e aspettative.

McKennie Juve, il texano è in scadenza e Comolli riflette sul futuro: le tentazioni estere e il pericolo delle rivali italiane a giugno. La questione legata al futuro di Weston McKennie sta diventando sempre più centrale e delicata nell’agenda della dirigenza della Juventus. Il centrocampista americano, classe 1998 noto per la sua  incredibile duttilità tattica, gli inserimenti aerei e la corsa inesauribile, si è trasformato sotto la guida tecnica di  Luciano Spalletti  in un vero e proprio jolly imprescindibile. Capace di ricoprire praticamente ogni ruolo della mediana e della fascia destra con la stessa efficacia, il texano è oggi una risorsa fondamentale per gli equilibri della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

