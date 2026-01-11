Malamovida alla Scopaia la denuncia di Palumbo FdI | Giovani incivili passino una notte in cella impareranno il senso civico
Il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Palumbo segnala problemi di vivibilità legati alla malamovida nella periferia est di Livorno, in particolare alla Scopaia. Critica comportamenti ritenuti incivili da parte dei giovani e suggerisce, senza mezzi termini, che possano imparare il senso civico trascorrendo una notte in cella. La questione evidenzia le difficoltà di convivenza tra residenti e attività di svago nel territorio.
Non solo via Cambini o la Venezia. A denunciare problemi di vivibilità causati dalla malamovida che, nel weekend, si sposta anche nella periferia est di Livorno, è il consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Palumbo, che punta il dito contro i giovani incivili arrivando a proporre anche. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Leggi anche: Senso civico, tre cittadine ripuliscono l'area accanto alla Motorizzazione
Leggi anche: Abusarono di una 12enne a Sulmona, il 14enne in cella minacciato e torturato. La denuncia del padre: «Vessato con spazzola di ferro e lamette»
MAlamovida alla Scopaia, Palumbo (FdI): Giovani incivili in cella; Malamovida alla Scopaia, interviene Palumbo.
#Livorno #news #notizie #politica @MassimoLandi7 Malamovida alla Scopaia: Palumbo chiede più controlli e sanzioni per i giovani trasgressori x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.