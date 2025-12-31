Senso civico tre cittadine ripuliscono l' area accanto alla Motorizzazione

Il 30 dicembre, tre cittadine del quartiere 4 hanno dedicato il loro tempo a mantenere pulita l’area accanto alla Motorizzazione lungo la Tangenziale Quasimodo, verso Bologna. Un gesto di senso civico che testimonia l’impegno della comunità nel preservare lo spazio pubblico e migliorare la qualità della vita nel quartiere. Questa iniziativa riflette la volontà di contribuire attivamente alla cura e al rispetto dell’ambiente urbano.

Martedì 30 dicembre alcune volontarie, cittadine attive del quartiere 4, hanno deciso di chiudere in bellezza il 2025 ripulendo un tratto di Tangenziale Quasimodo che dalla Motorizzazione conduce alla tangenziale (direzione Bologna).Un gesto di grande senso civico per Federica, Kerstin e Marina.

