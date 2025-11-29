Abusarono di una 12enne a Sulmona il 14enne in cella minacciato e torturato La denuncia del padre | Vessato con spazzola di ferro e lamette

Un nuovo capitolo si aggiunge alla vicenda del gruppo i giovani accusati di aver abusato di una 12enne a Sulmona e di aver diffuso i video tramite WhatsApp. Uno dei ragazzi, il 14enne attualmente detenuto nel carcere minorile di Casal del Marmo, denuncia di essere stato «torturato e picchiato» all’interno dell’istituto penitenziario. A rendere pubblica la situazione è il padre del giovane, che ha presentato un esposto alla procura di Sulmona. «Mio figlio – scrive il padre – è stato di nuovo picchiato in carcere anzi stavolta torturato. Gli ho visto lesioni al volto, al petto, alle braccia. Deve pagare per quello che ha fatto ma non è la tortura e le continue aggressioni verbali e fisiche che gli faranno comprendere quanto accaduto, anzi lo devieranno del tutto». 🔗 Leggi su Open.online