La tragedia di Viola Mazzotti fa il giro dei social | Non si può morire così a 23 anni

Cervia (Ravenna), 25 novembre 2025 – Tragedia a Bologna: il web si riempie di messaggi di cordoglio per la giovane cervese Viola Mazzotti, travolta e uccisa da un camion a Bologna. Il dolore corre sul web. Il dolore corre veloce sui social dopo la tragica notizia della 23enne di Cervia che mentre attraversava la strada sulle strisce ciclabili all’angolo con via De Giovanni è stata investita da un mezzo pesante impegnato nei vicini cantieri del tram. Nel giro di poche ore la notizia ha fatto il giro del web, scatenando una valanga di messaggi di cordoglio. I messaggi di cordoglio. Amici, conoscenti e cittadini colpiti dalla tragedia hanno riempito Facebook, Instagram e X con parole di affetto e vicinanza alla famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di Viola Mazzotti fa il giro dei social: “Non si può morire così a 23 anni”

