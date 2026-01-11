Lutto all’Università di Ferrara addio a Giancarlo Traina

L’Università di Ferrara ricorda con rispetto Giancarlo Traina, stimato professore ordinario di Malattie dell’apparato locomotore. Figura di rilievo nel campo di Ortopedia e Traumatologia, la sua perdita rappresenta una perdita significativa per la comunità accademica e scientifica locale e internazionale.

L’Università di Ferrara e la comunità scientifica ferrarese piangono la scomparsa di Giancarlo Traina, già professore ordinario di Malattie dell’apparato locomotore e figura di riferimento di Ortopedia e Traumatologia a livello nazionale e internazionale. La sua morte rappresenta un grave lutto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

