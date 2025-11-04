Tutta una comunità in lutto Una vita che finisce a 34 anni Addio a Giancarlo Antognetti

Carrara, 4 novembre 2025 – Lutto in città per la scomparsa di Giancarlo Antognetti per tutti Lallo. Aveva 34 anni è si è spento in questi giorni dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale del Bambin Gesù della Perticata. Dopo la funzione religiosa la salma proseguirà per il tempio crematorio di Turigliano. Lascia la mamma, la sorella, i nipoti e Nicolò. Il giovane lavorava come receptionist nella casa vacanze Faci di Marina di Massa. All’interno di Casa Faci si occupava insieme ai colleghi delle fasi di accoglienza del cliente, dal loro arrivo alla loro partenza con check-in e check-out e gestione di pratiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

