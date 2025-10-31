Lutto a Oleggio | addio al consigliere comunale Giancarlo Miranda

Lutto a Oleggio: si è spento Giancarlo Miranda, amministratore comunale e attualmente consigliere di minoranza. Miranda, che martedì 28 ottobre aveva compiuto 68 anni, è venuto a mancare dopo aver combattuto a lungo contro la malattia.Oleggese, Giancarlo Miranda era tornato a vivere in città. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

