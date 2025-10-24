Sabalenka e Swiatek hanno un livello di testosterone più alto questo le aiuta | le accuse senza senso della tennista ucraina Kostyuk

Marta Kostyuk ha sollevato un polverone inaspettato nel mondo del tennis femminile. La tennista ucraina, numero 27 del ranking WTA, ha puntato il dito contro le prime due delle dominatrici del circuito, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, insinuando che i loro successi derivino soprattutto da “alti livelli di testosterone ”. Un’affermazione che, più che un’accusa scientificamente fondata, suona come lo sfogo di una giovane atleta alle prese con il peso del confronto con le migliori. Durante un’intervista concessa a Tennis365, Kostyuk ha raccontato le sue difficoltà nel misurarsi con le campionesse bielorussa e polacca: “Contro Iga non ero pronta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sabalenka e Swiatek hanno un livello di testosterone più alto, questo le aiuta”: le accuse senza senso della tennista ucraina Kostyuk

