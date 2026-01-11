L’ucraina Kostyuk non stringe la mano alla bielorussa Sabalenka | Ogni giorno vivo con il dolore nel cuore

Durante la finale del WTA di Brisbane, Aryna Sabalenka ha conquistato il titolo battendo Marta Kostyuk in due set. La giocatrice ucraina ha scelto di non stringere la mano alla rivale bielorussa, dichiarando di vivere ogni giorno con il dolore nel cuore. Questo episodio ha attirato l’attenzione sul clima di tensione che circonda il mondo dello sport e le conseguenze delle recenti vicende geopolitiche.

Aryna Sabalenka ricomincia da dove aveva finito: vincendo. La tennista bielorussa ha infatti sconfitto Marta Kostyuk nella finale del Wta di Brisbane, in Australia, in due set. A prendersi la scena è stato però quanto accaduto nel post gara. Kostyuk – di nazionalità ucraina – non ha stretto la mano a Sabalenka, bielorussa che gareggia come atleta neutrale ormai da diverso tempo. Nessuna stretta di mano, nessuna foto, nessun dialogo. Solo gelo totale. Come da volontà di Kostyuk, che a Sabalenka non ha detto nulla, ma nel post gara – durante la conferenza stampa prevista – ha parlato della situazione in Ucraina, senza mai fare i complimenti all'avversaria per la vittoria.

Kostyuk, ko e polemiche. Non stringe la mano a Sabalenka e accusa: "In Ucraina si muore ogni giorno" - A Brisbane la bielorussa numero 1 del mondo vince il torneo ma è gelo con l'avversaria ucraina. msn.com

Sabalenka Kostyuk per il titolo di Brisbane La numero uno al mondo si impone 2-0 su Muchova, mentre l’ucraina supera Pegula con lo stesso risultato Il WTA 500 di Brisbane è in chiaro in diretta su SuperTennis x.com

Sabalenka Kostyuk per il titolo di Brisbane La numero uno al mondo si impone 2-0 su Muchova, mentre l’ucraina supera Pegula con lo stesso risultato Il WTA 500 di Brisbane è in chiaro in diretta su SuperTennis - facebook.com facebook

