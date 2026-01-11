Los Angeles cittadini in strada per protestare contro l' Ice | le immagini dal drone

Sabato sera a Los Angeles si sono svolte manifestazioni pacifiche contro le operazioni dell’Ice. Le proteste, parte di una serie di eventi in diverse città degli Stati Uniti, hanno visto la partecipazione di cittadini che esprimono il loro dissenso verso le politiche di immigrazione e le retate dell’agenzia. Attraverso immagini catturate con un drone, si evidenzia la partecipazione e l’atmosfera di queste iniziative, che riflettono un momento di confronto e sensibilizzazione pubblica.

Sabato sera a Los Angeles si sono svolte proteste contro le retate dell ‘Ice. La protesta era una delle centinaia previste per il fine settimana in città e paesi di tutto il Paese. Mercoledì la tensione è aumentata dopo che un agente dell’Ice ha ucciso a Minneapolis Renee Good, una donna che le autorità federali accusavano di aver investito l’agente con la sua auto. Sabato migliaia di persone hanno anche marciato a Minneapolis per protestare contro la sparatoria mortale nella città, ma anche contro la sparatoria di due persone a Portland, nell’Oregon. I leader del Minnesota hanno esortato i manifestanti a mantenere un atteggiamento pacifico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Los Angeles, cittadini in strada per protestare contro l'Ice: le immagini dal drone Leggi anche: Minneapolis, proteste a New York contro l'Ice: le immagini del drone Leggi anche: Los Angeles, il regista Rob Reiner e la moglie uccisi in casa: le immagini della villa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. È successo in America. Cronaca di un golpe annunciato; Sparatoria Minneapolis, maxi proteste da NY a Seattle contro violenza dei federali, civile dà fuoco a bandiera Usa, Waltz: Unitevi - VIDEO; Proteste in 70 città americane contro l’intervento in Venezuela: la Casa Bianca sotto assedio. Los Angeles, cittadini in strada per protestare contro l'Ice: le immagini dal drone - (LaPresse) Sabato sera a Los Angeles si sono svolte proteste contro le retate dell'Ice. stream24.ilsole24ore.com

L'app che aiuta i cittadini di Los Angeles a sfuggire agli incendi - In alcuni casi le fiamme si sono sviluppate così velocemente che le persone sono rimaste bloccate nelle loro case o hanno dovuto ... wired.it

Cittadini di FORMELLO - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.