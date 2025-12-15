Los Angeles il regista Rob Reiner e la moglie uccisi in casa | le immagini della villa
Il regista e attore Rob Reiner e sua moglie Michele sono stati trovati senza vit a nella loro casa di Los Angeles. Gli investigatori ritengono che abbiano subito ferite da arma da taglio e un membro della famiglia è stato interrogato dagli investigatori. I vigili del fuoco di Los Angeles hanno dichiarato di aver risposto a una richiesta di assistenza medica poco dopo le 15:30 e all’interno hanno trovato morti l’uomo, di 78 anni, e la donna di 68. Gli investigatori della divisione rapine omicidi stanno indagando per omicidio. La villa di Reiner è nell’esclusivo quartiere di Brentwood, sul lato ovest della città, che ospita molte celebrità. Lapresse.it
