L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a LISSONE sabato 17 gennaio

Come da tradizione, il nuovo anno porta con sé l'attesissima presenza de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® - le bancarelle del mercato di qualità più famoso d'Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione - che tornano a grandissima richiesta in Brianza con il loro show itinerante all'insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell'originale Consorzio sabato 17 gennaio a LISSONE, nella centrale Via Don Minzoni e limitrofe, per un'attesa iniziativa con il patrocinio del Comune.

