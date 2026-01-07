L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a LISSONE e SEVESO nel week-end del 17 e 18 gennaio

Nel fine settimana del 17 e 18 gennaio, il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® sarà presente a Lissone e Seveso. Un’occasione per gli appassionati in Brianza di scoprire le proposte di qualità di questa storica realtà ambulante, che torna con gli appuntamenti di inizio anno, offrendo prodotti selezionati e tradizionali in un contesto di rispetto e attenzione.

Per tutti gli appassionati del genere in Brianza, il nuovo anno porta con sé l'attesissima presenza de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®. Le bancarelle del mercato di qualità più famoso d'Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione - tornano a grandissima richiesta sul territorio a cavallo tra Milanese e Comasco in ben due appuntamenti con il loro show itinerante all'insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell'originale Consorzio sabato 17 gennaio a LISSONE, nella centrale Via Don Minzoni e limitrofe, e domenica 18 gennaio a SEVESO, in Piazza XXV Aprile (la piazza del Comune) e Largo 10 Luglio 1976, per due iniziative come sempre attesissime dalle fedeli legioni di fans del Consorzio.

