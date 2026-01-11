lorenzo musetti entra nella top 5 con un orologio di nicchia che promette una stagione grandiosa

Lorenzo Musetti ha raggiunto la top 5 del ranking mondiale, un traguardo storico per il tennis italiano. Sebbene non abbia vinto la finale all’ATP 250 di Hong Kong contro Bublik, la stagione è appena iniziata e si preannuncia promettente. Nel frattempo, Musetti ha scelto un orologio di nicchia che simboleggia il suo percorso, sottolineando la sua crescita e il potenziale di una stagione di successo.

Ok Lorenzo Musetti non ha vinto la finale all' ATP 250 di Hong Kong contro Aleksandr Bublik, ma poco importa perché la stagione è appena iniziata, e promette bene, e ancor più significativo perché nel frattempo il tennista toscano è salito al quinto posto del ranking mondiale, regalando al tennis italiano - per la prima volta nella sua storia - due giocatori nelle prime cinque posizioni della graduatoria insieme a Jannik Sinner. Nel doppio, poi, in coppia con Lorenzo Sonego ha battuto 6-4, 2-6, 10-1 la coppia formata da Andrey Rublev e Karen Khachanov, confermando così una partenza di stagione più che positiva. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

