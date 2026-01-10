Lorenzo Musetti ha raggiunto un importante risultato nel circuito ATP, superando Andrey Rublev in tre set a Hong Kong e qualificandosi per la finale dell’ATP 250. Con questa vittoria, l’italiano entrerà ufficialmente nella top 5 del ranking mondiale, segnando un traguardo significativo nella sua carriera e contribuendo a consolidare la presenza del tennis italiano a livello internazionale.

Hong Kong, 10 gennaio 2026 – Lorenzo Musetti continua a riscrivere la storia del tennis italiano. A Hong Kong, l’azzurro supera Andrey Rublev al termine di una battaglia in tre set e conquista l’accesso alla finale dell’Atp 250, un risultato che vale anche un traguardo storico: da lunedì sarà numero 5 del ranking mondiale. Un nuovo best ranking che lo consacra definitivamente tra i grandi del circuito. La semifinale contro il russo, durata quasi tre ore, è stata un concentrato di qualità e maturità tattica. Musetti è riuscito a rimanere lucido nei momenti più delicati, ribaltando l’inerzia del match dopo aver ceduto il primo set al tiebreak. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Musetti da sogno: batte Rublev ed entra nella top 5 mondiale

