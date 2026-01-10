Storica impresa di Musetti | entra nella Top 5 Atp battendo il russo Rublev a Hong Kong

Lorenzo Musetti ha raggiunto una storica vittoria nel «Bank of China Tennis Open» a Hong Kong, entrando per la prima volta nella Top 5 del ranking ATP. Nel torneo ATP 250, con un montepremi di oltre 700.000 dollari, Musetti ha battuto il russo Rublev in finale, confermando il suo crescente livello nel circuito internazionale e consolidando la sua posizione tra i migliori giocatori del mondo.

Lorenzo Musetti in finale nel « Bank of China Tennis Open », Atp 250 dotato di un montepremi di 700.045 dollari, giocato sui campi in cemento di Hong Kong. L'azzurro, testa di serie numero 1, si è imposto sul russo Andrey Rublev in rimonta e in tre set con il punteggio di 6-7 (3), 7-5, 6-4 in 2 ore e 45 minuti di gioco. Il tennista di Carrara si giocherà il titolo con il vincente della seconda.

