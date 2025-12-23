Milan tradito Loftus-Cheek bianconero | le cifre

Il mercato invernale del Milan si sta muovendo con diverse operazioni, sia in entrata che in uscita, per rafforzare la rosa e ottimizzare la rosa. Tra le ultime novità, il trasferimento di Loftus-Cheek alla Juventus e le cifre delle trattative. Un momento di rinnovamento che potrebbe influire sulle dinamiche della stagione, mentre i rossoneri cercano di mantenere la competitività in campionato e in coppa.

Milan scatenato sia in entrata che in uscita in vista della finestra invernale di calciomercato: ecco gli ultimi movimenti. Dopo la sconfitta contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa, il Milan si rituffa in campionato a caccia del primo posto occupato dall’Inter. Domenica 20 dicembre, i rossoneri sono attesi dall’insidiosa gara interna contro il Verona: Allegri non vuole cali di concentrazione, servono 3 punti per tenere il ritmo delle prime della classe. Loftus-Cheek (LaPresse) – Calciomercato.it Il Milan, intanto, tiene d’occhio anche il mercato ed è sicuramente la squadra più attiva in Serie A in vista della finestra invernale di gennaio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan tradito, Loftus-Cheek bianconero: le cifre Leggi anche: Milan, sosta per le Nazionali: Loftus-Cheek vince, pareggio per Modric Leggi anche: De Winter e Loftus-Cheek dal 1': le probabili formazioni di Lazio-Milan Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli-Milan (2-0), le pagelle rossonere: De Winter non all'altezza (4), Jashari non è Modric (4,5) e Maignan non è Magic (4). Addio...; Conceicao sul Milan: ambiente difficile, nessun tradimento. Calciomercato Milan: Loftus-Cheek verso l’addio a gennaio, prende quota una pista estera - Il centrocampista inglese è molto stimato da Allegri ma nonostante ciò sta riflettendo sul suo futuro al Milan. notiziemilan.it

Milan, non solo acquisti: Loftus-Cheek piace a tanti, il Besiktas prepara l'offerta - Il Milan si è già iniziato a muovere per quel che riguarda il mercato di gennaio che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo. tuttomercatoweb.com

Dalla Turchia: il Besiktas vuole Loftus-Cheek. Il possibile ruolo di Abraham nella trattativa - Cheek, centrocampista che starebbe pensando di lasciare il Milan per andare a giocare con continuità ... milannews.it

Ecco chi lo ha "tradito" #Conceicao #Milan bmbr.cc/sc8wt9w x.com

Conceicao: «Al Milan l'ambiente non era buono. Nessun giocatore mi ha tradito» - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.