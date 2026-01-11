Le pagelle di Livorno Juventus Next Gen analizzano le prestazioni dei protagonisti della 21ª giornata di Serie C 2025/26. In evidenza, la rete di capitan Guerra, l'influenza di Owusu e la crescita complessiva di Puczka. Di seguito, i voti e i giudizi sui singoli giocatori, per offrire un quadro chiaro e obiettivo dell'incontro.

di Marco Baridon Pagelle Livorno Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21ª giornata di Serie C 202526. Pagelle Livorno Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 21ª giornata di Serie C 202526 Scaglia 6.5 – Ingaggia un duello a distanza con Dionisi, risultando decisivo con le sue parate nei primi minuti di partita. Incolpevole sul gol di Di Carmine. Turicchia 6.5 – Ultima partita alla Juventus battezzata con un assist per Puczka (da domani sarà della Virtus Entella). Dall’Under 16 fino alla Next Gen, un percorso totale e pieno per il classe 2003, che saluta i bianconeri da giocatore completo e maturo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Livorno Juventus Next Gen: la zampata di capitan Guerra, Owusu dominante, Puczka crescita totale VOTI

Leggi anche: Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE: Puczka segna e va vicino alla doppietta! Pericoloso Owusu di testa

Leggi anche: Pagelle Guidonia Montecelio Juventus Next Gen: lampo di Amaradio, confezionano Puczka e Guerra. Punto d’oro per Brambilla VOTI

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Pagelle Juve Next Gen: Gil giganteggia, Puczka cecchino, Okoro indomabile; Pagelle Ascoli: D’Uffizi a quota 8, Silipo bada al sodo, Nicoletti rientro prezioso; Next Gen, scatta l'operazione Livorno sognando la prima squadra.

Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - I bianconeri, allenati da Brambilla, affronteranno la prima trasferta del nuovo anno: l'obiettivo è dare continuità agli ultimi risultati ... tuttosport.com

Livorno-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus Next Gen dell'11 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Juventus Next Gen, Brambilla: "Livorno ancora più temibile sul proprio campo, ma i ragazzi si caricano in questi stadi. Servirà la nostra miglior prestazione" - La Juventus Next Gen scenderà in campo domani, domenica 11 gennaio 2026, per la ventunesima giornata di campionato, impegnata in trasferta contro il Livorno. msn.com