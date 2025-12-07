Pagelle Guidonia Montecelio Juventus Next Gen | lampo di Amaradio confezionano Puczka e Guerra Punto d’oro per Brambilla VOTI

Pagelle Guidonia Montecelio Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17ª giornata di Serie C 202526. Mangiapoco 6.5 – Se la Next Gen mantiene viva la fiammella del pareggio, gran parte del merito va al portiere ex Giana. Costantemente sotto pressione, sollecitato nei suoi interventi, risponde presente e tiene a galla la squadra. Turicchia 6 – Alza il baricentro in avvio di partita, riuscendo anche a scodellare qualche cross morbido in area.

