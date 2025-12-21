Bra Juventus Next Gen 1-1 LIVE | magia su punizione di Puczka Anghelè va vicino al bis

di Marco Baridon Bra Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen vuole dare seguito agli ultimi risultati positivi. I bianconeri di Brambilla affrontano oggi il Bra in trasferta nella sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA IN VIDEO DI STEFANO MANGIAPOCO A Bra Juventus Next Gen 1-1: risultato e tabellino. 74? Cambi Bra – Dentro Campedelli e Lionetti per Brambilla e Tuzza. 73? Occasione Anghelè – Ha la chance per far male in area di rigore il numero 10, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

