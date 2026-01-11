LIVE Speed skating Europei 2026 in DIRETTA | l’Italia vuole raddrizzare la giornata con le mass start
Segui in tempo reale le competizioni di speed skating agli Europei 2026. L’Italia cerca di migliorare la propria performance, con l’attesa per i prossimi eventi, tra cui le mass start. Resta aggiornato sugli sviluppi della giornata e sui risultati delle gare in corso. Per aggiornamenti continui, clicca sul link e visita la diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:28 Circa 20 minuti di pausa, si riprenderà alle 15.48 con i 500 metri maschili. A tra poco! 15:26 ORO ZDRAHALOVA! Grandissima prova dell’atleta ceca, che rovina la festa alle olandesi chiudendo con il tempo di 1:16.066. Argento Hoogendoorn a 28 centesimi, bronzo Grevelt a 31 centesimi. Dodicesima Maybritt Vigl, quindicesima Serena Pergher. 15:23 E sono dietro entrambe. La danese è quinta a 65 centesimi da Hoogendoorn, già certa del podio. Ultima heat a breve tra la polacca Wojtasik e la ceca Zdrahalova. 15:20 Van Elst recupera nel finale, ma non abbastanza per inserirsi sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
