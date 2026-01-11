LIVE Speed skating Europei 2026 in DIRETTA | si chiude con le mass start Di Stefano può stupire nei 1500

Benvenuti alla copertura in tempo reale degli Europei 2026 di speed skating. In questa ultima giornata, si concluderanno le gare di mass start e i 1500 metri, con la possibilità di vedere sorprese e risultati importanti. Restate con noi per aggiornamenti continui e approfondimenti sulle competizioni che stanno chiudendo questa edizione europea.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata degli Europei 2026 di speed skating. Sul ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia) spazio alle distanze che chiuderanno la rassegna continentale con l’Italia che vuole collezionare nuovi podi infondendo morale nel movimento in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Si partirà alle 13.45 con l’inseguimento a squadre femminile dove non ci sarà l’Italia. Azzurri protagonisti a partire dalle 14.16 con i 1500 metri maschili in cui Daniele Di Stefano proverà a stupire e ad inserirsi nella lotta al podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: si chiude con le mass start, Di Stefano può stupire nei 1500 Leggi anche: LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Ghiotto in gara nei 5000 Leggi anche: LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Pergher quarta nei 500, Ghiotto delude nei 5000 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Lorello argento, Ghiotto bronzo senza brillare nei 5000! Pergher quarta nei 500; LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: AZZURRI D’ORO NEL TEAM PURSUIT! Lollobrigida quinta nei 3000; A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 9 gennaio, tv, streaming, italiani in gara; Calendario Europei speed skating 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: si chiude con le mass start, Di Stefano può stupire nei 1500 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata degli Europei 2026 di speed skating. oasport.it

Mentre il padrone di casa Vladimir Semirunniy realizza il record della pista, arrivano ancora ottime notizie dagli Europei di Speed Skating in corso a Tomaszow Mazowiecki - Polonia- per i colori Azzurri. Due medaglie dopo l'oro a squadre nel team pursuit, arri - facebook.com facebook

GHIOTTO GIOVANNINI E MALFATTI D’OROOOOO E’ iniziato nel modo migliore il cammino dell’Italia agli Europei di Speed Skating #SpeedSkating #Ghiotto #Malfatti #Giovannini x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.