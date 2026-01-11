LIVE Sci alpino Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA | vince ancora la Francia Rassat nuovo fenomeno Vinatzer appannato

Segui in tempo reale lo slalom gigante di Adelboden 2026, con aggiornamenti sulla classifica e le performance dei principali atleti. La gara si sta delineando con la Francia in testa, grazie a Paco Rassat e Clement Noel. Aggiorna questa pagina per restare informato sui risultati e sui protagonisti di questa competizione di alto livello.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 La classifica di slalom, con la Francia padrona: 1 RASSAT Paco Francia 340 2 NOEL Clement Francia 314 3 HAUGAN Timon Norvegia 285 4 MCGRATH Atle Lie Norvegia 272 5 PINHEIRO BRAATHEN Lucas Brasile 271 6 HALLBERG Eduard Finlandia 234 7 KRISTOFFERSEN Henrik Norvegia 187 8 MEILLARD Loic Svizzera 182 9 MARCHANT Armand Belgio 161 10 AMIEZ Steven Francia 154 11 NEF Tanguy Svizzera 149 12 MUFFAT-JEANDET Victor Francia 108 13 MATT Michael Austria 102 13 VINATZER Alex Italia 102 15 FELLER Manuel Austria 97 14.28 La classifica generale aggiornata: 1 ODERMATT Marco Svizzera 955 2 PINHEIRO BRAATHEN Lucas Brasile 538 3 MCGRATH Atle Lie Norvegia 478 4 SCHWARZ Marco Austria 466 5 KRISTOFFERSEN Henrik Norvegia 456 6 HAUGAN Timon Norvegia 450 7 MEILLARD Loic Svizzera 444 8 RASSAT Paco Francia 340 9 VON ALLMEN Franjo Svizzera 319 10 NOEL Clement Francia 314 10 VINATZER Alex Italia 314

