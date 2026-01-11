LIVE Sci alpino Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA | Vinatzer cerca risposte in slalom

Benvenuti alla diretta dello slalom speciale maschile ad Adelboden, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo in tempo reale le manches, con aggiornamenti su Vinatzer e gli altri atleti in gara. La gara si svolge questa mattina, con partenza alle ore 10. Restate sintonizzati per tutte le novità e i risultati.

Il programma e la startlist dello slalom di Adelboden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom speciale maschile in programma ad Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 69 atleti da 21 Paesi. Seconda manche, con inversione dei migliori 30, dalle ore 13.30. In casa Italia saranno sei gli azzurri al via nella prima manche della gara odierna sui 69 totali al cancelletto di partenza: Alex Vinatzer partirà col 19, Tommaso Sala col 24, Tobias Kastlunger col 38, Matteo Canins col 52, Tommaso Saccardi col 59 e Corrado Barbera col 66.

