LIVE Sci alpino Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA | Vinatzer non brilla Si entra nel vivo

Segui in tempo reale il primo giorno di slalom gigante ad Adelboden 2026. Aggiornamenti continui sui risultati e le performance degli atleti, con particolare attenzione alle sfide e alle classifiche. Resta informato sugli sviluppi della gara e sui protagonisti di questa fase iniziale della competizione, per un quadro completo e preciso dell’evento in corso.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56 Ryding fa valere l’esperienza ed è secondo a soli 9 centesimi da Muffat-Jeandet. E’ il turno dell’austriaco Michael Matt (-0.12), fratello d’arte. 13.55 In pista il veterano britannico Dave Ryding (-0.09). 13.53 La classifica a 15 atleti dal termine: 1 MUFFAT-JEANDET Victor Francia 1:52.70 2 ZENHAEUSERN Ramon Svizzera 1:53.04 +0.34 3 SCHWARZ Marco Austria 1:53.06 +0.36 4 VINATZER Alex Italia 1:53.15 +0.45 5 MAJOR Billy Gran Bretagna 1:53.33 +0.63 6 SOLBERG Eirik Hystad Norvegia 1:53.35 +0.65 7 KOLEGA Samuel Croazia 1:53.43 +0.73 8 TAYLOR Laurie Gran Bretagna 1:53. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer non brilla. Si entra nel vivo Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca risposte in slalom Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer scia per arrivare ed è lontano. Ammucchiata in pochi centesimi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; Coppa del mondo di sci, Slalom femminile a Kranjska Gora: I RISULTATI LIVE; LIVE! Slalom femminile Kranjska Gora, Coppa del Mondo: Camille Rast sconfigge Shiffrin, che Italia con Della Mea e Peterlini in top-10. LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer non brilla. Si entra nel vivo - 53 La classifica a 15 atleti dal termine: 1 MUFFAT- oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Zauchensee e slalom Adelboden, startlist, streaming - Nella domenica degli appassionati di sport invernali non può assolutamente mancare lo sci alpino. oasport.it

LIVE! Slalom sulla Chuenisbärgli: Meillard e Kristoffersen per la vittoria che manca, attenzione a Hallberg, Noel, Braathen. La diretta scritta - Sesto slalom maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/26, si gareggia ancora sulla mitica Chuenisbärgli dopo il gigante. eurosport.it

Sci alpino - Al basco Aingeru Garay Fernandez il secondo slalom FIS del Trofeo Zegna. Alle sue spalle l’albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere - facebook.com facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Noel (FRA) vince lo slalom di Madonna di Campiglio, 2° Hallberg (FIN), 3° Rassat (FRA) Out Vinatzer nella prima manche #SkySport x.com

