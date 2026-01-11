Segui la diretta dello slalom di Adelboden 2026, con aggiornamenti in tempo reale. La gara è molto combattuta, con gli atleti che cercano di migliorare i propri tempi in una competizione serrata. Restate aggiornati sui risultati e sugli sviluppi delle qualifiche, cliccando sul link per la diretta e consultando i pettorali di partenza.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 12.00 11.03 Lo svizzero Daniel Yule è 18° a 1.55. 11.02 Il francese Victor Muffat Jeandet è 15° a 1.38. 11.01 E così è infatti: Vinatzer 16° a 1.52. Ha sciato visibilmente con margine, con l’atteggiamento di chi non voleva uscire. Il problema è che, quando scia così, non è lui. 10.59 Popov si mette in posizione d’attacco: 12° a 92 centesimi. Vediamo Alex Vinatzer: il primo obiettivo è arrivare al traguardo, anche con un secondo e mezzo. 10.58 Ryding più che discreto: 12° 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer scia per arrivare ed è lontano. Ammucchiata in pochi centesimi

