Segui in tempo reale lo slalom di Adelboden 2026, con aggiornamenti sulla prova di Vinatzer e gli altri atleti. Qui puoi consultare la startlist e i pettorali di partenza, oltre a tutte le notizie sulla gara di sci alpino. Resta con noi per non perdere gli ultimi sviluppi e le prestazioni in diretta.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 12.00 Il programma e la startlist dello slalom di Adelboden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom speciale maschile in programma ad Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 69 atleti da 21 Paesi. Seconda manche, con inversione dei migliori 30, dalle ore 13.30. In casa Italia saranno sei gli azzurri al via nella prima manche della gara odierna sui 69 totali al cancelletto di partenza: Alex Vinatzer partirà col 19, Tommaso Sala col 24, Tobias Kastlunger col 38, Matteo Canins col 52, Tommaso Saccardi col 59 e Corrado Barbera col 66. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve arginare la striscia negativa. La startlist

