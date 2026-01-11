LIVE Sci alpino Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA | Kristoffersen in testa classifica cortissima

Segui in tempo reale lo slalom di Adelboden 2026, con Kristoffersen in testa e una classifica molto compatta. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi della gara e i risultati più recenti. Clicca qui per aggiornare la diretta e consultare i pettorali di partenza. La copertura include anche la diretta del superg femminile di Zauchensee, disponibile dalle 12.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 12.00 10.42 Nonostante un grave errore all'imbocco del muro, Rassat è terzo a 0.36 da Kristoffersen. Sarebbe potuto andare al comando anche con 4 decimi di margine. Attenzione.Adesso il belgo Armand Marchant. 10.41 Pazzesco Rassat: 3 decimi di vantaggio al primo intermedio e 23 centesimi al secondo! 10.41 Attenzione ora al francese Paco Rassat. 10.40 Noel ha sciato con margine, senza attaccare. E' comunque quarto a soli 44 centesimi. Può succedere di tutto nella seconda manche.

Sci alpino - Al basco Aingeru Garay Fernandez il secondo slalom FIS del Trofeo Zegna. Alle sue spalle l’albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere - facebook.com facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Noel (FRA) vince lo slalom di Madonna di Campiglio, 2° Hallberg (FIN), 3° Rassat (FRA) Out Vinatzer nella prima manche #SkySport x.com

