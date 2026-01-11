LIVE Sci alpino Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA | Aihara si mette alle spalle Kastlunger e Barbera

Segui la diretta dello slalom gigante di Adelboden 2026, aggiornamenti in tempo reale e classifiche. Aihara supera Kastlunger e Barbera, mentre Yule conclude ottavo, a 1.27 secondi. Resta con noi per scoprire come si comporterà Vinatzer, tra prudenza e determinazione. Aggiornamenti continui per un risultato chiaro e preciso, senza enfasi o sensazionalismi.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Non brilla Yule: ottavo a 1.27. Che Vinatzer vedremo adesso? Circospetto o all’attacco? Parte con 0.58 su Zenhaeusern. 13.43 Solberg terzo a 0.31. Sin qui non c’è stata la manche monstre. E’ il turno dello svizzero Daniel Yule (-0.55). 13.42 Major secondo a 29 centesimi. In pista il norvegese Eirik Hystad Solberg (-0.32). 13.40 Non incide Swartz: quarto a 0.57. Adesso un altro britannico: Billy Major (-0.29). 13.39 Taylor terzo a 51 centesimi, discreta prova. Attenzione ora allo svedese Fabian AX Swartz (-0.19): se non sbagliasse, potrebbe stupire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: Aihara si mette alle spalle Kastlunger e Barbera Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: tra poco la seconda manche. Subito Kastlunger e Barbera Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: 3 azzurri qualificati, novità Barbera col 66! Alle 13.30 la seconda manche Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; Coppa del mondo di sci, Slalom femminile a Kranjska Gora: I RISULTATI LIVE; LIVE! Slalom femminile Kranjska Gora, Coppa del Mondo: Camille Rast sconfigge Shiffrin, che Italia con Della Mea e Peterlini in top-10. LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: Aihara si mette alle spalle Kastlunger e Barbera - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13. oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Zauchensee e slalom Adelboden, startlist, streaming - Nella domenica degli appassionati di sport invernali non può assolutamente mancare lo sci alpino. oasport.it

LIVE! Slalom sulla Chuenisbärgli: Meillard e Kristoffersen per la vittoria che manca, attenzione a Hallberg, Noel, Braathen. La diretta scritta - Sesto slalom maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/26, si gareggia ancora sulla mitica Chuenisbärgli dopo il gigante. eurosport.it

Sci alpino - Al basco Aingeru Garay Fernandez il secondo slalom FIS del Trofeo Zegna. Alle sue spalle l’albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere - facebook.com facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Noel (FRA) vince lo slalom di Madonna di Campiglio, 2° Hallberg (FIN), 3° Rassat (FRA) Out Vinatzer nella prima manche #SkySport x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.