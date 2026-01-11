LIVE Sci alpino Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA | 3 azzurri qualificati novità Barbera col 66! Alle 13.30 la seconda manche

Segui la diretta dello slalom di Adelboden 2026, con tre atleti italiani qualificati. La novità riguarda Barbera, che ha ottenuto il 66% di qualificazione. La seconda manche è prevista alle 13.30. Rimani aggiornato sugli sviluppi e sui risultati in tempo reale, cliccando sul link dedicato alla diretta. La copertura è disponibile anche per il supergigante femminile di Zauchensee, con inizio alle 12.

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 12.00 11.56 Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e a più tardi. 11.55 Dunque tre azzurri qualificati: ci avremmo messo la firma. 11.54 La classifica finale della prima manche: 1 KRISTOFFERSEN Henrik Norvegia 56.65 2 MCGRATH Atle Lie Norvegia 56.93 +0.28 3 HALLBERG Eduard Finlandia 56.94 +0.29 4 RASSAT Paco Francia 57.01 +0.36 5 MEILLARD Loic Svizzera 57.03 +0.38 6 NOEL Clement Francia 57.09 +0.44 7 PINHEIRO BRAATHEN Lucas Brasile 57.10 +0.45 8 FELLER Manuel Austria 57.

Sci alpino - Al basco Aingeru Garay Fernandez il secondo slalom FIS del Trofeo Zegna. Alle sue spalle l’albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere - facebook.com facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Noel (FRA) vince lo slalom di Madonna di Campiglio, 2° Hallberg (FIN), 3° Rassat (FRA) Out Vinatzer nella prima manche #SkySport x.com

