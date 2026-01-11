LIVE Sci alpino Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA | tra poco la seconda manche Subito Kastlunger e Barbera

Segui in tempo reale la seconda manche dello slalom gigante di Adelboden 2026. Qui troverai aggiornamenti immediati sui principali atleti in gara, tra cui Kastlunger e Barbera, e i pettorali di partenza. Resta connesso per tutte le novità di questa competizione di sci alpino, con informazioni accurate e senza enfasi.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 I pettorali di partenza della seconda manche: 1 AIHARA Shiro Giappone +2.19 2 KASTLUNGER Tobias Italia +2.17 3 BARBERA Corrado Italia +2.14 4 KOLEGA Samuel Croazia +2.12 5 ZENHAEUSERN Ramon Svizzera +2.10 6 TAYLOR Laurie Gran Bretagna +2.01 7 AX SWARTZ Fabian Svezia +1.91 8 MAJOR Billy Gran Bretagna +1.81 9 SOLBERG Eirik Hystad Norvegia +1.78 10 YULE Daniel Svizzera +1.55 11 VINATZER Alex Italia +1.52 12 SCHWARZ Marco Austria +1.39 13 MUFFAT-JEANDET Victor Francia +1.38 14 ROCHAT Marc Svizzera +1.35 15 STRASSER Linus Germania +1.34 16 RYDING Dave Gran Bretagna +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: tra poco la seconda manche. Subito Kastlunger e Barbera Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2025 in DIRETTA: tra poco la seconda manche con Kastlunger Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2025 in DIRETTA: iniziata la seconda manche, tra poco Kastlunger Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sci alpino, slalom maschile a Madonna di Campiglio: vince il francese Clement Noel - Vinatzer: “Peccato per l’errore, ero partito fortissimo”; LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin!; Coppa del mondo di sci, Slalom femminile a Kranjska Gora: I RISULTATI LIVE; LIVE! Slalom femminile Kranjska Gora, Coppa del Mondo: Camille Rast sconfigge Shiffrin, che Italia con Della Mea e Peterlini in top-10. LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: tra poco la seconda manche. Subito Kastlunger e Barbera - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 12. oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Zauchensee e slalom Adelboden, startlist, streaming - Nella domenica degli appassionati di sport invernali non può assolutamente mancare lo sci alpino. oasport.it

Sci alpino - Al basco Aingeru Garay Fernandez il secondo slalom FIS del Trofeo Zegna. Alle sue spalle l’albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere - facebook.com facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Noel (FRA) vince lo slalom di Madonna di Campiglio, 2° Hallberg (FIN), 3° Rassat (FRA) Out Vinatzer nella prima manche #SkySport x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.