LIVE Musetti Sonego-Khachanov Rublev 5-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | i russi riaprono il set

Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Sonego contro Khachanov e Rublev, valido per l’ATP di Hong Kong 2026. La partita si trova sul punteggio di 5-4, con i russi che hanno riaperto il set. Qui puoi aggiornarti costantemente sui punti salienti e sull’andamento del match. Clicca per la diretta completa e le ultime novità in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BUBLIK DALLE 8.30 30-40 Ottima risposta di Musetti. set point. 30-30 Prima vincente del russo 15-30 Lungo il rovescio di Khachanov. 15-15 Buona risposta di Sonego, con Musetti che chiude a rete. 15-0 Buona prima del russo Al servizio Karen Khachanov. 5-4 Break KhachanovRublev: Rublev spinge verso il rovescio di Sonego che cambia in lungolinea su Khachanov dando vita ad uno scambio lottato, in cui gli azzurri sono costretti a rincorrere. Alla fine a chiudere è Rublev che gioca uno smash centrale. Deciding point. Risponde Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev 5-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: i russi riaprono il set Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev 3-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel primo set Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: seconda finale nello stesso giorno! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: seconda finale nello stesso giorno!; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!; Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev oggi, ATP Hong Kong 2026: orario finale, programma, streaming; LIVE Musetti-Bublik 6-7, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il kazako vince il primo set al tie-break. LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: seconda finale nello stesso giorno! - 30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... oasport.it LIVE Musetti-Bublik 6-7 3-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: vince il kazako, l’azzurro perde la settima finale di fila nel circuito maggiore! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI/SONEGO- oasport.it Un buongiorno a tinte azzurre Dopo aver raggiunto la finale di doppio insieme a Sonego, Musetti diventa il primo semifinalista italiano in singolare nella storia del torneo di Hong Kong con una vittoria in due set sul padrone di casa Wong - facebook.com facebook Musetti e Sonego in finale in doppio nel torneo Atp di Hong Kong #SkySport #SkyTennis x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.