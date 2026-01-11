LIVE Musetti Sonego-Khachanov Rublev ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | seconda finale nello stesso giorno!

Benvenuti alla diretta testuale dell’ATP Hong Kong 2026. Seguiremo in tempo reale la finale doppio tra Musetti/Sonego e Khachanov/Rublev, evento che si svolge nello stesso giorno. Qui troverete aggiornamenti completi e puntuali sull’incontro, per rimanere sempre informati sull’andamento del match. Restate con noi per seguire l’andamento della partita e conoscere il risultato.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego e Karen Khachanov/Andrey Rublev, partita valevole per la finale di doppio dell'ATP 250 di Hong Kong 2026. Sfida di altissimo livello per la coppia italiana che sfida il duo russo per il primo titolo della stagione. I due Lorenzo si sono iscritti a questo torneo con l'obiettivo di giocare qualche match in più per levarsi di dosso la ruggine dell'off season. Con il passare dei turni però gli azzurri hanno cambiato obiettivo, mettendo nel mirino il trofeo che sarebbe il primo per la coppia.

