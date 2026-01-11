LIVE Musetti Sonego-Khachanov Rublev 3-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

Segui in tempo reale gli incontri di oggi all'ATP Hong Kong 2026, tra cui Musetti/Sonego e Khachanov/Rublev. Aggiorna la diretta per rimanere informato sui risultati e gli sviluppi dei match, tra cui il confronto equilibrato tra Musetti e Sonego. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate sulle partite in corso, con un’analisi chiara e precisa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BUBLIK DALLE 8.30 30-0 Ace! 15-0 Si ferma in rete la volee di Musetti che aveva seguito a rete la risposta. 3-2 Gioco MusettiSonego: prima al centro e volee vincente. 40-15 Lunga la risposta di Rublev. 30-15 Si ferma in rete il dritto in uscita dal servizio di Sonego 30-0 Prima al corpo di Sonego, stop volley vincente di Musetti 15-0 Aceeeeee Al servizio Lorenzo Sonego 2-2 Gioco KhachanovRublev: prima ad uscire vincente. 40-15 Vola via la risposta di Sonego sulla seconda di Rublev 30-15 Ace! 15-15 Khachanov entra bene sulla risposta di Sonego e gioca la volee nei piedi di Musetti che non può nulla 0-15 Atterra sulla riga la risposta di dritto di Musetti che ha lasciato andare il braccio Al servizio Andrey Rublev 2-1 Gioco MusettiSonego: prima vincente del toscano.

