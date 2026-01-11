Tra pochi minuti si apre la partita tra Musetti e Sonego contro Khachanov e Rublev all’ATP Hong Kong 2026. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale su questo evento tennistico, con tutte le novità e i risultati dell’incontro. Restate con noi per non perdere nessuna fase del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BUBLIK DALLE 8.30 11.17 Musetti ha quindi deciso di giocare ugualmente l’incontro, nonostante il fastidio al braccio avuto nel corso della finale di singolare. Il toscano va a caccia del primo titolo della carriera in doppio al terzo tentativo 11.14 John Blom, giudice di sedia dell’incontro, è appena entrato in campo. Tra qualche minuto dovrebbe essere il momento dell’ingresso dei quattro giocatori. 10.23 Nel corso della finale l’italiano ha patito alcuni problemi al braccio che hanno condizionato il suo gioco: vedremo se e come l’azzurro scenderà in campo per il match di doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: seconda finale nello stesso giorno!

Leggi anche: LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia del titolo di doppio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: seconda finale nello stesso giorno!; LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo!; Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev oggi, ATP Hong Kong 2026: orario finale, programma, streaming; LIVE Musetti-Bublik 6-7, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il kazako vince il primo set al tie-break.

LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: seconda finale nello stesso giorno! - 30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... oasport.it

LIVE Musetti-Bublik 6-7 3-6, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: vince il kazako, l’azzurro perde la sesta finale di fila nel circuito maggiore! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI/SONEGO- oasport.it

Un buongiorno a tinte azzurre Dopo aver raggiunto la finale di doppio insieme a Sonego, Musetti diventa il primo semifinalista italiano in singolare nella storia del torneo di Hong Kong con una vittoria in due set sul padrone di casa Wong - facebook.com facebook

Musetti e Sonego in finale in doppio nel torneo Atp di Hong Kong #SkySport #SkyTennis x.com